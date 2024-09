Il Napoli di De Laurentiis verso il ventennale: a Conte il compito di rinascere Il 6 settembre 2004 l'annuncio dell'acquisizione del club ormai fallito. Il 10 settembre le firme

Compie 20 anni la presidenza De Laurentiis, anche se la data delle firme per acquisire il club, nell'ormai lontano 2004, arrivò il giorno 10. Tuttavia, fu il 6 settembre che il produttore cinematografico annunciò di aver acquisito il titolo del Napoli, ormai fallito e retrocesso d'ufficio in Serie C, perdendo titolo sportivo e ricominciando senza né una sede e neanche i campi di allenamento. Fu l'inizio dell'avventura che ha portato allo scudetto dello scorso anno, tre coppe Italia e una Supercoppa italia. In più c'è il vanto dei 14 anni consecutivi in Europa, un record interrotto proprio in questa stagione.

Ed è questo l'obiettivo di Conte, che sta lavorando per cancellare il decimo posto dello scorso campionato. Settimana di sosta senza gli undici nazionali, ma già a partire da martedì prossimo ci saranno i primi rientri. Ieri in campo Lobotka e gli scozzesi McTominay e Gilmour, entrambi in gol con la Scozia. Stasera tocca ai quattro italiani, Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, e al giovane Rafa Marin con l'Under 21 spagnola. E a proposito di Italia, a giocare titolari questa sera contro la Spagna dovrebbero essere Di Lorenzo, che Spalletti riproporrà nel braccetto di difesa, e Raspadori, candidato al fianco di Retegui in attacco. Uno spunto interessante anche per Antonio Conte.