IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non chiamatelo braccetto Di Lorenzo nella difesa a 3 mostra non pochi limiti

Della formazione ipotizzata della nazionale italiana contro la Francia da chi sa tutto c'è n'erano si e no cinque. Tra loro il derelitto Di Lorenzo che in quella posizione di centrodestra di una difesa a 3 proprio non ci sa giocare e infatti fa una bestialità dopo soli 14 secondi dal fischio d'inizio.

Farlo capire a Spalletti e Conte sarà più difficile che per James Cameron raggiungere la Fossa delle Marianne. Poi sta storia del braccetto ci ha scocciato. "A braccetto", infatti, esprime familiarità e affetto per il vicino o simultaneità e armonia tra arti e testa. Niente che riguardi Di Lorenzo.