Anche Kvaratskhelia alla festa dei gol "nazionali": nuovi spunti per Conte L'allenatore sta lavorando a un cambio di modulo, ma senza fretta

Prima due doppie sedute consecutive, e poi la partitella di allenamento contro la Primavera. Così si è chiusa la settimana di lavoro del Napoli, prima dei due giorni di riposo che Antonio Conte ha concesso alla squadra. Appuntamento a martedì, quando si entrerà nel vivo per preparare la sfida contro il Cagliari di domenica prossima alle 18, e soprattutto l'allenatore accoglierà i primi rientri dalle nazionali. A tornare saranno i due scozzesi, McTominay e Gilmour, che domani giocheranno l'ultima partita con la loro nazionale, e poi si prepareranno finalmente al primo allenamento con il Napoli.

Presto per prevedere il loro impiego a Cagliari, mentre è facile immaginare che l'intenzione di Conte è di lanciare Lukaku dal primo minuto. Il belga ha rinunciato alla convocazione e si è allenato anche nei giorni di riposo: l'obiettivo è recuperare la miglior condizione. Da mercoledì Conte riavrà anche gli altri nazionali, a cominciare dai quattro italiani, che giocheranno lunedì contro Israele. Oltre ai gol di McTominay e Gilmour è arrivato anche quello di Raspadori, e ieri quello di Kvaratskhelia con la sua Georgia: nuovi spunti per l'allenatore azzurro, che seppur senza fretta sta lavorando a qualche accorgimento tattico per sfruttare il centrocampo oggi più ricco di talento. Tra le ipotesi anche un clamoroso ritorno al 4-3-3.