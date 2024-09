Kvaratskhelia da valutare dopo una botta ricevuta con la sua nazionale Conte ritrova tutti i nazionali: all'appello manca solo Anguissa, che rientra domani

Antonio Conte ritrova finalmente il suo Napoli: all'appello manca solo Anguissa, che rientrerà domani. Per il resto tutti presenti all'allenamento di oggi, con una doppia seduta di lavoro. Di mattina ancora gruppo parziale, nel pomeriggio si sono visti tutti, seppur con qualche riserva. È da valutare Khvicha Kvaratskhelia, che è tornato dal ritiro della Georgia con qualche acciacco. Nel match contro l'Albania, vinto per 1-0, l'attaccante ha rimediato una botta, e come ha spiegato il ct Sagnol ha giocato sul dolore per tutti i 75 minuti in cui è rimasto in campo. Dalle immagini il giocatore non appare dolorante, ma la gara con il Cagliari non è lontana e andrà fatta qualche valutazione.

Anche Anguissa, che sarà l'ultimo a tornare, potrebbe rifiatare: l'alternativa è il nuovo acquisto McTominay, anche lui reduce dalla nazionale - con cui ha segnato due gol - ma che è tornato già martedì e quindi ha due giorni in più di lavoro. Chi sembra pronto a partire titolare è Romelu Lukaku, rimasto a Castel Volturno nella settimana della sosta, e che è vicino a ritrovare la miglior condizione. Conte avrà altri tre giorni per decidere, visto che il Napoli scenderà in campo domenica alle 18. Domani, intanto, tornerà a parlare De Laurentiis, che in mattinata presenterà uno degli sponsor di questa stagione.