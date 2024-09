De Luca e De Laurentiis sulla Msc al convegno organizzato da Radio Crc Il presidente della regione e quello del Napoli a confronto sui media digitali

L’universo dei media si evolve in modo veloce e continuo in funzione del progresso tecnologico: provare a immaginarne gli scenari futuri è l’obiettivo del convegno dal titolo “Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione”, che si terrà lunedì 16 settembre a bordo della nave da crociera Msc World Europa, ancorata nel porto di Napoli. Con il vicepresidente Southern Europe di Msc Crociere Leonardo Massa, parteciperanno al dibattito il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e Salvatore Isaia, direttore editoriale di CRC, radio partner del Napoli. Al termine della discussione, il direttore di Crc Umberto Russo presenterà il nuovo palinsesto della stagione 2024-2025. Interverranno anche i rappresentanti di Am Media, concessionaria ufficiale di Radio CRC (Mario Santoro, Antonio Franchini).