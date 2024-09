Il Napoli alla prova Juventus: Conte può cambiare modulo Oggi alle 18 il primo big match della stagione degli azzurri in casa dei bianconeri

Il Napoli si prepara al big match di questo pomeriggio in casa della Juventus, ma con la metà dei tifosi sugli spalti a causa del provvedimento del Prefetto di Torino, che a poche ore dalla partita ha bloccato la trasferta dei tifosi residenti a Napoli e provincia. Un handicap per gli azzurri, che porteranno all'Allianz Stadium il grande ex Antonio Conte, bandiera della Juventus e per la terza volta da avversario nello stadio che inaugurò da allenatore dei bianconeri. Per Conte sarà la prima volta da ex con i tifosi sugli spalti, visto che nei due precedenti, quando era alla guida dell'Inter, si giocava a porte chiuse a causa della pandemia.

L'allenatore ha parlato chiaro: l'obiettivo è la continuità: per questo l'obiettivo è la quarta vittoria consecutiva, magari approfittando della possibile stanchezza dei juventini dopo l'impegno di Champions. Per il Napoli, invece, settimana tipo di lavoro con due doppie sedute di allenamento. Si vocifera di un cambio tattico per consentire al nuovo acquisto, il centrocampista McTominay. L'idea sarebbe di un 3-5-2 per inserire il nuovo acquisto in mediana, e di conseguenza spostare Politano sulla fascia destra. Ma c'è anche l'ipotesi di un cambio molto più netto: vale a dire la difesa a 4 e un ritorno al vecchio 4-3-3 o 4-2-3-1. Solo voci, ma Conte ha fatto capire che sta pensando a un ritocco dal punto di vista tattico per sfruttare i nuovi acquisti. Da capire se sarà il primo vero big match stagionale il momento più opportuno.