IL PIZZINO SPOT di Urgo: Neppure quello Contro la Juve partita noiosa senza particolari emozioni...

Antonio Conte tradiva il suo credo tattico, che fosse il 3-4- 2-1 o il 3-5-2, e andava per le terre largamente battute del 4-3-3. Confesso, per me, inaspettatamente. Non so se lo abbia fatto per dimostrare che aveva ragione lui - questa sarebbe stata una notizia cattiva per il Napoli, ma ottima per la Juventus - o per sorprendere la squadra bianconera, opponendole un modulo che la mettesse in qualche modo In difficoltà. Ai posteri delle ore 20 del 21 settembre l'ardua sentenza. Gli azzurri, dopo un tran tran noioso e un po' pedestre, effettuavano il primo tiro nello specchio della porta alla mezz'ora. Gli altri neppure quello.