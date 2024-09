Napoli al lavoro in vista della Coppa Italia: Conte prepara il turnover Gli azzurri giovedì alle 21 sfideranno il Palermo per 16esimi del torneo

Non c'è l'Europa che imcombe, ma anche per il Napoli è tempo di impegni infrasettimanali. Arriva la Coppa Italia, che è l'unica competizione alternativa oltre al campionato. Giovedì arriva il Palermo al "Maradona" per la sfida dei 16esimi di finale in gara secca. Si gioca in turno unico, con i calci di rigore immediati in caso di pareggio al 90'. Il Napoli si giocherà l'accesso agli ottavi di gennaio, quelli in cui scenderanno in campo le altre squadre di Serie A, per la precisione le prime otto dello scorso campionato. Per Conte la possibilità di puntare a un trofeo, ma anche di fare turnover.

Anche senza Europa la rosa del Napoli è folta, e l'allenatore vuole tenere le motivazioni di tutti al massimo. Probabile, quindi, una formazione rimaneggiata, con la possibilità di vedere ancora la difesa a quattro. Giocatori come Rafa Marin, Gilmour o Ngonge, ad esempio, si candidano a una maglia. Giocherà titolare anche il vice portiere Caprile, ma in questo caso il motivo è l'infortunio di Meret. Gli azzurri riprenderanno oggi gli allenamenti, senza dimenticare l'impegno di campionato di domenica, ancora in casa contro il Monza, che ieri ha perso in casa contro il Bologna e con l'allenatore Nesta già in discussione.