McTominay: "Tifosi del Napoli pazzeschi, sogno di vincere lo scudetto" Il centrocampista scozzese al canale Youtube azzurro: "Ho voluto fortemente l'azzurro"

"Il mio sogno è vincere lo scudetto con il Napoli. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra, voglio essere il più in forma possibile e allenarmi al massimo delle mie possibilità". Così il centrocampista del Napoli Scott McTominay nel corso di un'intervista al canale YouTube del club azzurro. "L'orgoglio di giocare qui è davvero speciale e quando ho saputo che il Napoli era interessato a me ho sentito il fuoco dentro di me -sottolinea l'ex giocatore del Manchester United-. Volevo venire qui perché i tifosi sono pazzeschi, direi che sono tra i migliori che abbia mai visto. Incredibili. In più quando un allenatore del calibro di Conte vuole portarti nella sua squadra ti riempie di fiducia e di voglia di dimostrargli di essere in grado di dare molto. Le conversazioni che abbiamo avuto tra noi sono state tutte molto positive. Lui è molto esigente, il che è molto, molto positivo per un giocatore della mia età". "I miei idoli calcistici erano Wayne Rooney e Zinedine Zidane -conclude il 27enne scozzese-. Li ho sempre osservati molto e volevo prestare attenzione a tutto ciò che facevano nel gioco e cercare di emularli anche da bambino. Le emozioni che il calcio mi ha dato sono state tante. Amo questo gioco, amo giocarlo e ho una gran voglia di vincere e avere successo".