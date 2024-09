IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due estremi Quale sarà la squadra del futuro e quanto durerà? Dubbi sul Napoli ma c'è chi si esalta...

Intorno al nuovo Napoli, che ha appena messo la testa fuori dal sacco del campionato ormai in corso, c'è un tripudio inaspettato. Perfino i giornalisti sportivi avversi sono in sollucchero. O almeno quelli che vedo aggirarsi ore pasti su tutte le televisioni commerciali di Napoli e provincia, a dispensare massime, arguzie, illuminate opinioni e rivoluzionarie, quanto immortali, intuizioni. Dall'altra parte della barricata ci sono io, il dubbioso, l'ultimo contestatore. Quale sarà la squadra del futuro e quanto durerà? Cosa le manca per ritrovare piena consapevolezza di sé? Qualcuno sa rispondermi?