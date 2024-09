IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tre meglio di due Nonostante la vittoria sul Palermo il centrocampo a due ha sofferto parecchio...

Ora tutti a gongolare. Il Napoli rifila 5 gol al Palermo e accede al turno successivo di Coppa Italia, e nonostante questo fatto già di per sé sia in chiara controtendenza con quanto fatto negli anni passati (compreso quello dello scudetto), tutto va riportato però sui giusti binari del compiacimento sì ma anche del buonsenso. Cominciamo col dire che la vittoria azzurra sui rosanero è stata spianata da un erroraccio di Sirigu e che nonostante il largo punteggio il Palermo non mi è dispiaciuto: un palo e qualche ficcante ripartenza dimostrano che a due il centrocampo azzurro proprio non può stare.