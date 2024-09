Napoli-Monza: azzurri per la terza vittoria casalinga di fila in Serie A È la vigilia del match al "Maradona" per la squadra allenata da Antonio Conte

Dopo aver centrato il tris di vittorie in campionato prima del pari a Torino contro la Juventus, ora il Napoli punta alla terza vittoria casalinga di fila in A dopo il 5-0 sul Palermo in Coppa Italia. Domani, alle 20.45, al "Maradona" va in scena Napoli-Monza. Gli azzurri proveranno a dare continuità agli ottimi risultati di questo inizio di stagione confermandosi dopo la roboante vittoria di giovedì sera che ha regalato gli ottavi di finale contro la Lazio.

Il ritorno dei titolari

Dopo il massiccio turnover Conte tornerà ad affidarsi ai titolari e andrà avanti con il 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Caprile per sostituire l’infortunato Meret. A coprirlo Di Lorenzo Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Il centrocampo sarà composto da Lobotka e Anguissa, mentre alle spalle di Lukaku agiranno Mc Tominay, Kvaratskhelia e Politano, favorito su David Neres. In particolare, la posizione del centrocampista scozzese è estremamente duttile nelle idee di Conte. Lo si può trovare addirittura come sottopunta in fase di possesso, ma anche nella mediana per dare supporto ad Anguissa e Lobotka quando c’è da difendere e ripiegare. La panchina di Nesta è già in bilico e si affiderà a Turati tra i pali e alla difesa a 3 con Izzo, Pablo Marì e Carboni. Il centrocampo sarà formato da Pereira, Bianco, Pessina e Kyriakopoulos. Alle spalle della prima punta Djuric troveranno spazio Daniel Maldini e Caprari.