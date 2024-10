IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cambio modulo Il Napoli visto contro il Monza è una squadra tosta e quadrata...

Il Napoli visto contro il Monza è una squadra tosta e quadrata, con una naturale tendenza alla aggressività, a tratti anche al bel gioco. A diventar pratico poi glielo insegnerà di certo Antonio Conte a furia di fare cambi come quello operato al minuto 75, quando ha sostituto Kvaratskhelia con Mazzocchi, cambiando al contempo anche modulo (sempre lui) e passando al "suo" 3-4-2-1. Confesso che a me non piace questa mentalità, preferisco di gran lunga una squadra che continua a giocare a pallone e sa azzannare al collo senza pietà quella avversaria - tanto più se in chiara difficoltà - fino a finirla.