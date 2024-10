Napoli, euforia dei tifosi e la "benedizione" di Spalletti Al di là del primo posto convince l'atteggiamento autoritario degli azzurri

Sale l'euforia in casa Napoli: il primo posto solitario, seppur con un solo punto di vantaggio e dopo appena sei giornate, ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Al di là della classifica gli azzurri sembrano una squadra completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno, ma anche a quella malamente sconfitta a Verona nella prima giornata. Conte sta mantenendo le promesse: in poche settimane ha già dato la sua impronta al Napoli, e soprattutto il mercato di alto profilo mette i partenopei in prima fila per la corsa al titolo. Gli azzurri stanno approfittando delle partenze incerte di Milan e Inter, e in parte anche della Juventus. Conte proverà ad approfittare del calendario ancora favorevole, ma intanto incassa la benedizione di Spalletti, che ieri a Napoli ha promosso a pieni voti la sua ex squadra. "Conte parla di ragionare con il noi e non con l'io, è il segreto per vincere? Importante che tutti riescano a dare disponibilità ai compagni di reparto, per diventare fortissimi non servono solo le qualità di 11 giocatori ma messe a disposizioni del collettivo, si diventa super-forti", le parole del CT