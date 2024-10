Napoli in campo prima delle rivali: Conte vuole sfruttare la settimana libera Le rivali degli azzurri sono impegnate nelle coppe, mentre il Napoli scenderà in campo già venerdì

Sarà il Napoli a inaugurare la settima giornata di campionato: giorno e orario inedito per gli azzurri, che giocheranno per la prima volta di venerdì alle 18.30. Appuntamento allo stadio "Maradona" per la sfida contro il Como, la terza partita consecutiva in casa considerando anche la Coppa Italia. Dopo il pareggio in casa della Juventus sono arrivate le vittorie contro il Palermo e il Monza: Conte chiede un altro allungo, con l'obiettivo di rafforzare il primo posto e sfruttare il vantaggio di giocare prima delle rivali. Anche questa volta gli azzurri potranno sfruttare la settimana libera, senza le coppe europee, prima della sosta per le nazionali.

E in attesa di capire quali giocatori Conte avrà a disposizione durante la pausa, si torna a parlare del rinnovo di Kvarataskhelia. Il georgiano, capocannoniere stagionale con tre reti, nonostante il gol al Monza è uscito nervosamente dal campo quando l'allenatore lo ha sostituito. Una reazione ormai non più inconsueta, e che potrebbe derivare dal nervosismo di un rinnovo atteso ormai da un anno. Ad oggi l'attaccante ha uno degli stipendi più bassi dell'intera rosa: poco più di un milione di euro. Il club azzurro vorrebbe risolvere la questione a breve. L'offerta sarebbe di 6 milioni circa, bonus inclusi, anche se la richiesta è più alta: vale a dire 8 milioni. Fino ad ora tre appuntamenti non sono andati a buon fine. L'obiettivo è di trovare un accordo entro la fine del mese e chiudere l'ultimo potenziale caso rimasto ancora aperto.