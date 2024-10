Obiettivo primo posto fino a metà ottobre: Conte prepara la sfida al Como Al "Maradona" l'anticipo delle 18.30. Il Napoli con la stessa formazione che ha battuto il Monza

Toccherà al Napoli inaugurare la settima giornata del campionato di Serie A, nell'inedito appuntamento del venerdì alle 18.30. Gli azzurri tornano al "Maradona" per l'anticipo contro il Como. La seconda partita consecutiva in casa, con l'obiettivo di centrare un'altra vittoria dopo quella col Monza e assicurarsi il primo posto solitario fino alla metà del mese, quando il campionato riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Nonostante la giornata feriale, lo stadio sarà praticamente pieno: il primato ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, anche se l'allenatore Antonio Conte ha provato a riportare tutti con i piedi per terra. Il Como è una squadra imprevedibile, che dopo un avvio negativo è in netta ripresa.

Per conquistare i tre punti Conte dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Monza, senza nessuna novità nell'undici di partenza. Definitivo ormai il modulo con la difesa a quattro, nella fattispecie un 4-2-3-1 con Caprile tra i pali (Meret è ancora in infortunato) Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani e Buongiorno coppia di centrali e Olivera terzino sinistro, favorito su Spinazzola. A centrocampo la coppia di mediani sarà formata da Lobotka e Anguissa, mentre dietro la prima punta Lukaku agiranno Politano, McTominay e Kvaratskhelia. E a proposito del belga, per la seconda volta ha rifiutato la convocazione in Nazionale per lavorare durante la sosta e ritrovare la miglior condizione.