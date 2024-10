IL PIZZINO SPOT di Urgo: Calcio d'angolo Conte in conferenza sempre è sempre scontato ma stavolta alla fine ammette: "Napoli ti avvolge"

Fermo nella mia ignoranza del perché Antonio Conte faccia regolarmente le conferenze stampa 48 ore prima delle partite e non 24 come fanno tutti, mi appresto a (ri)parlare del mister leccese in termini non entusiastici. Le sue lunghe esternazioni non mi convincono, anche perchè il più delle volte sono inquinate da luoghi comuni e frasi di circostanza. Non si è salvata neanche quest'ultima, se non altro perché le parole sul Como, sugli adulatori a scopo distrattivo e sullo scudetto che già tutti vaticinano erano scontate. Per fortuna che ha ammesso - in calcio d'angolo - che: "Napoli ti avvolge, ti regala qualcosa di incredibile."