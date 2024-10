Convocati anche Rrahmani e Rafa Marin Lukaku resta a Castel Volturno Conte ha fissato la ripresa degli allenamenti a martedì

Proseguono le chiamate dalle nazionali per i giocatori del Napoli. AmirRrahmani sarà impegnato con il suo Kosovo la prossima settimana, durante la sosta per le nazionali. Sono stati resi noti i convocati per le due sfide di Nations League contro Lituania e Cipro e il difensore del Napoli, nonché capitano della sua selezione, è regolarmente presente in lista. Confermato tra i convocati dell’Under 21 spagnola l’azzurro Rafa Marin. Il Selezionatore della Nazionale, Santiago Denia, ha reso noto l’elenco dei 24 giocatori chiamati ad affrontare le duepartite per chiudere la fase di qualificazione per l’Europeo 2025 in Slovacchia. Tutto come previsto: Romelu Lukaku rinuncia al Belgio per il Napoli. L’attaccante ha chiesto al commissario tecnico Tedesco di non essere convocato per continuare a lavorare con lo staff azzurro durante la sosta del campionato.