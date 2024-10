IL PIZZINO SPOT di Urgo: Due in pagella Ennesima prestazione indegna degli arbitri nei confronti del Napoli

La domenica è giorno di pace e di armistizi, ma non per me. Mi tocca commentare per l'ennesima volta una prestazione indegna e lesiva di un arbitro italiano nei confronti del Napoli.

La mia opinione, si badi bene, è lontanissima dall'essere contaminata dalla cieca passione (pur vera) per la squadra azzurra. Chi mi segue sa cosa penso dell'AIA, dei suoi conflitti di interesse, della sua parzialità e della sua imbarazzante mediocrità - sotto lo sguardo indifferente se non complice della Federazione.

Ermanno Feliciani da Teramo nella partita contro il Como merita 2 per vile arroganza, incompetenza e faziosità.