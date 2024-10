Juan Jesus sui social: "Auto scassinata, sicurezza zero in questa città" Il difensore del Napoli denuncia il tentativo di furto della sua auto: "Mi pedinavano da giorni"

"In questa città non mi sento più sicuro". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, che ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. Il giocatore brasiliano ha pubblicato due storie su Instagram, con tanto di video della vettura scassinata e si è sfogato con un testo dai contenuti inequivocabili. "Sicurezza zero, pedinato per quasi un mese, oggi hanno provato a portare via la macchina, che brutta sensazione, fate vomitare", ha scritto il difensore del club azzurro. "Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geololocalizzatore) e solo il sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo, in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia, personale mi fa veramente schifo", ha aggiunto il difensore brasiliano.