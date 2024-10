IL PIZZINO SPOT di Urgo: Parola di Cesc Anche Fabregas - che di centrocampo un po' ne capisce - ha certificato che Lobotka è tra i migliori

L'argomento del giorno - in questo tempo di vacche magre per la pausa delle nazionali - è Stanislav Lobotka. Tutti ne parlano con grande rispetto ed entusiasmo, manco se fosse appena arrivato in Italia e gli addetti ai lavori stessero imparando a conoscerlo solo ora. In realtà, eccetto Gennaro (che nome sprecato!) Gattuso, che di questo grande calciatore non ci ha capito proprio niente, chiunque sia passato da Napoli ha sempre considerato lo slovacco uno dei migliori centrocampisti al mondo. Perfino Cesc Fabregas - l'ex calciatore del Barcellona che di centrocampo un po' ne capisce - lo ha certificato.