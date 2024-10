IL PIZZINO SPOT di Urgo: Scandalo McTominay Sbagliato trarre conclusioni affrettate solo alla settima di campionato sul calciatore scozzese...

Tra le questioni più discusse del nuovo Napoli targato Antonio Conte ce n'è una che angustia non poco i commentatori avversi e quelli falsamente di parte. È il fatto che il Manchester United abbia ceduto a una squadra come quella azzurra Scott McTominay e alla cifra "irrisoria" di appena 30 milioni di euro poi, manco parlassimo di Diego Armando Maradona. Premesso che il giocatore non è esattamente di primo pelo e che forse aveva raggiunto un livello considerato non migliorabile nella sua squadra di sempre dalla dirigenza inglese, invito a non trarre conclusioni affrettate solo alla settima di campionato.