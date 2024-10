Conte si gode la cooperativa del gol: undici gli azzurri già a segno Azzurri primi in Italia, e in Europa dietro solo a Bayern Monaco e Brighton

Test amichevole con la Juve Stabia per il Napoli, che a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto con la squadra di Guido Pagliuca, nonostante gli azzurri siano a ranghi ridotti. Conte prosegue la preparazione sul campo senza i 12 nazionali. Si aspetta pazientemente la prossima settimana, quando il gruppo tornerà al completo in vista del ritorno in campo dell'ottava giornata, quando il Napoli sfiderà l'Empoli in trasferta. Conte sta sfruttando al meglio le risorse dalla panchina, e non a caso sono undici gli azzurri in gol tra campionato e Coppa Italia. Nessuno in Italia come il Napoli.

In Europa è seconda a Brighton e Bayern, con dodici calciatori diversi che sono andati in rete. I migliori marcatori stagionali, per ora, Lukaku e Kvaratskhelia. Entrambi sono a quota tre gol. Sono distanti dai sette di Thuram dell’Inter e Retegui dell’Atalanta. Ma il bottino è soddisfacente. Due gol Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha segnato nelle sfide contro Bologna e Cagliari. In rete anche Simeone, Buongiorno, Politano e Anguissa. In Coppa Italia hanno segnato Juan Jesus e Ngonge, quest'ultimo due volte. Proprio quella prestazione ha permesso al belga di essere convocato per la prima volta dalla sua Nazionale, che questa sera sfiderà l'Italia dei compagni di squadra Di Lorenzo, Raspadori e Buongiorno, che sfideranno proprio il compagno di squadra Ngonge.