IL PIZZINO SPOT di Urgo: Stare insieme C'è stato un filotto di partite "facili", ma stare insieme conterà più d'ogni altra cosa.

Non è dato sapere ancora cosa sia veramente il Napoli. Si passa da generiche affermazioni di solidità ad altre su una imbattibilità inventata di sana pianta. Non si esclude di poter avere sorprese dalle partite che contano e contro le grandi squadre, ma una cosa è certa, si parte da una base caratteriale prima che tecnica - tranne tre elementi, la formazione titolare è la stessa di quella scudettata che poi tanto male ha fatto lo scorso anno - che sembra essere nuova di zecca. Non amo le tabelle e non credo ai vantaggi dati da un filotto di partite "facili", ma stare insieme conterà più d'ogni altra cosa.