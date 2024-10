Ritrovata l'auto di Politano: era in un parcheggio a Casoria L'utilitaria era stata rubata l'altra sera a Posillipo. All'interno i documenti e soldi in contanti

È stata ritrovata dalla polizia l'auto rubata all'attaccante del Napoli Matteo Politano. La vettura è stata rintracciata in un parcheggio a Casoria da una pattuglia del commissariato di Poggioreale. L'auto era stata rubata al calciatore dinanzi ad un ristorante. Nelle ultime ore le ricerche delle forze dell'ordine sono state serrate. Lo riporta l'agenzia di stampa ANSA.

Ieri sera il giocatore aveva lanciato un appello sui social: "L'accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c'era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c'è più..per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”.