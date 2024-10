Empoli-Napoli non è una partita a rischio: i tifosi tornano in trasferta Non dovrebbe esserci divieto per i tifosi azzurri in vista della partita del 20 ottobre

Esultano i tifosi napoletani di città e provincia in vista della prossima gara lontana dal Maradona. La prossima settimana chi è nato in città e dintorni potrà far parte della carovana che andrà ad Empoli per assistere al match contro i toscani. A dare la bella notizia a tutti è stato l’Onms (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) che non ha inserito la gara del Castellani tra quelle a rischio e quindi, com’era già emerso nei giorni scorsi e che adesso viene confermato i supporterspartenopei residenti a Napoli avranno regolare accesso alla trasferta in Toscana.

Una valutazione che tiene conto anche del provvedimento del Tar del Piemonte (che aveva datoragione a un tifoso azzurro, permettendogli di entrare allo Stadium).Per gli ultrà del Napoli è una specie di test della verità. Osservati speciali, in vista anche delle due trasferta a Milano, con Milan e Inter: in caso di intoppi, l’Osservatorio non avrebbe esitazioni ad adottare severe restrizioni nel viaggio a San Siro. Sarebbe un peccato non avere la spinta dei propri beniamini in due match che potranno indirizzare la classifica.