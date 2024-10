Dita incrociate: il timore per i nazionali resta sempre quello degli infortuni Si entra nel vivo con i vari impegni: oggi in campo anche Kvaratskhelia

L'allenatore del Napoli Antonio Conte rimane con le dita incrociate: si entra nel vivo con gli impegni dei 12 nazionali convocati per le partite di Nations League e Qualificazioni ai Mondiali. La speranza è ovviamente che nessuno si faccia male. Gli infortuni, anche gravi, sono all'ordine del giorno. Statisticamente questo è il mese con il maggior rischio di problemi fisici, in quanto la stagione entra nel vivo e si intensificano gli impegni. Ad oggi il Napoli ha il solo Meret infortunato: il portiere, che sta smaltendo un problema muscolare, è in miglioramento, ma ieri non ha preso parte al test amichevole con la Juve Stabia.

Evidentemente non è ancora pronto, ed è probabile che il suo rientro non avvenga prima della sfida contro il Lecce. Alla ripresa, quindi, ci sarà ancora Caprile tra i pali. Intanto l'allenatore azzurro dovrà attendere fino a giovedì prossimo per riavere il gruppo al completo. Il Napoli tornerà in campo domenica 20 ottobre in casa dell'Empoli: la buona notizia è che la trasferta dovrebbe essere consentita ai tifosi partenopei, anche quelli residenti in città e provincia, scongiurando il rischio di un'altra chiusura dopo quella in casa della Juventus. Resta alta l'attenzione sul fronte criminalità: dopo il tentato furto a quella di Juan Jesus, è stata ritrovata l'auto di Politano, rubata l'altra sera a Posillipo. Solo in queste ore si è saputo che questo è stato il secondo furto in pochi mesi per l'attaccante azzurro.