Conte osserva i nazionali e intanto si rilassa a cena con il suo staff L'allenatore del Napoli concede il week end libero alla squadra in attesa del campionato

Dopo un'intensa settimana di lavoro due giorni di riposo per il Napoli. Conte lavora senza i 12 nazionali e dovrà aspettare tra mercoledì e giovedì per rivedere il gruppo al completo. Intanto ieri in campo altri tre azzurri: si tratta di Kvaratskhelia, Lobotka e Anguissa. La maggior preoccupazione dell'allenatore riguarda gli infortuni: dita incrociate, con la speranza che nessuno si faccia male. Al momento il solo infortunato è Alex Meret: difficile che possa recuperare per la ripresa contro l'Empoli, ma le sue condizioni saranno valutate in settimana. Al Castellani il prossimo 20 ottobre dovrebbe esserci ancora Caprile. Intanto ieri serata di relax per Antonio Conte: l'allenatore azzurro ha portato a cena il suo staff, tra cui il fratello Gianluca, in un locale del centro di Napoli. Buone notizie sono arrivate per Politano: dopo la denuncia è stata ritrovata la sua Smart, ma resta l'allarme per gli episodi di criminalità nei confronti del giocatore del Napoli. Qualche mese fa a Politano è stata rubata anche un'altra auto, mentre Juan Jesus ha denunciato il tentato furto della sua vettura con uno sfogo sui social che ha fatto discutere. Anche il difensore brasiliano ha sporto denuncia, preoccupato dal rilevamento nell'abitacolo di alcuni geolocalizzatori, sui quali gli inquirenti stanno indagando senza escludere che la presenza di questi dispositivi possa essere indipendente dal tentato furto. (foto dall'account instagram del White Chill Out Lungomare)