Week end di riposo per gli azzurri, ma in campo ci andranno i nazionali juan Jesus, intanto, prova a spegnere il caso dopo lo sfogo social per il tentato furto dell'auto

Non si ferma il dibattito sugli episodi di criminalità che hanno coinvolto i giocatori del Napoli negli ultimi giorni. Dopo le vicende di inizio settimana, col tentato furto della sua auto e lo sfogo social, Juan Jesus chiarisce le sue parole attraverso una nuova storia su Instagram dove si legge: "Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani o la mia squadra. Il mio sfogo è stato quello di chi crede ancora in questo progetto sostenuto dalla meravigliosa gente di Napoli che mi ha sempre accolto". Parole che sottolineano come il messaggio del difensore, che aveva parlato di schifo e di non sentirsi più sicuro a Napoli, abbiano fatto discutere. A spaventare il brasiliano il ritrovamento di alcuni geolocalizzatori nella sua auto, che tuttavia potrebbero non essere collegati al tentato furto.

E intanto fine settimana libero per i giocatori del Napoli che non sono partiti con le nazionali: lunedì la ripresa per preparare la sfida contro l'Empoli di domenica prossima alle 18. Alex Meret non dovrebbe recuperare in tempo per la trasferta del Castellani, in quanto non ha ancora del tutto smaltito il problema muscolare. Conte, intanto, incrocia le dita e spera che gli impegni dei 12 nazionali possano filare lisci senza pericolosi infortuni. Ieri in campo Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka, oggi tocca a Rrahmani. Lunedì torneranno a giocare i tre italiani, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori.