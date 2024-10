Kvara porta il figlio a Napoli e aspetta una chiamata per il rinnovo La volontà di rinnovare c'è, ma non è detto che l'attaccante accerti l'offerta di De Laurentiis

Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno: l'allenatore Antonio Conte ha concesso il fine settimana libero prima di preparare la sfida in casa dell'Empoli, tra sette giorni al "Castellani". Prima che il calendario prenderà una svolta - almeno sulla carta - più complicata, gli azzurri sfideranno i toscani in trasferta e il Lecce in casa. Poi quattro scontri diretti consecutivi, con Milan, Atalanta e Inter. Poi la Roma dopo la sosta di novembre. Ecco perché Conte punta ad altri sei punti per mettere fieno in cascina e poter gestire al meglio il calendario che diventerà più complicato. E proprio quel periodo potrebbe essere decisivo per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: l'attaccante è attualmente con la sua nazionale e si prepara alla sfida contro l'Albania di Nations League di domani pomeriggio.

Intanto, sua moglie è tornata a Napoli con il piccolo Damiane. Comincia una nuova vita per Kvara, che farà crescere suo figlio, di appena due mesi, in Italia. E dopo le sue parole, con il sogno di vincere la Champions con il Napoli, sembra essere arrivato il momento del rinnovo. Entro fine mese potrebbero esserci novità, con un nuovo appuntamento per trovare un accordo. Ad oggi il georgiano è tra i giocatori meno pagati della rosa: la richiesta è di un contratto da 8 milioni a stagione, mentre il Napoli si ferma a 6. Si proverà a trovare un'intesa, senza escludere che Kvara decida di non rinnovare in attesa della prossima estate.