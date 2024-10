IL PIZZINO SPOT di Urgo: Apologia di reato Tutti ora esaltano Di Lorenzo ma non dimentichiamo cosa è successo l'anno scorso...

Quasi tutti hanno esaltato la prestazione di Giovanni Di Lorenzo contro Israele, qualcuno anche masticando amaro. A me, che la partita l'ho vista, come del resto i molti apologeti del difensore toscano, è sembrata una prestazione senza le sbavature troppo spesso manifestate nel recente passato e impreziosita da una (più che meritata) fascia di capitano e da due gol di buona fattura. Una volta rallegratomi per il calciatore, non dimentico tuttavia che per un anno e più lo stesso (come molti suoi compagni) si è indebitamente appropriato di uno stipendio e della fiducia di un popolo. E questo equivale a un reato.