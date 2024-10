Napoli contro il "bunker" di Empoli per rafforzare il primato L'obiettivo di Conte è conquistare 6 punti prima del ciclo difficile di 4 scontri diretti

Il Napoli è pronto a riprendere la corsa in vetta alla classifica dopo la seconda sosta per le nazionali. Lo stesso Antonio Conte aveva ammesso che avrebbe messo la firma per ritrovarsi al primo posto solitario nella pausa di ottobre, e l'obiettivo è fare lo stesso anche in vista della prossima di novembre. Tuttavia la classifica è sicuramente corta, e presto il calendario subirà un'impennata dal punto di vista della difficoltà degli impegni. Domenica l'Empoli in trasferta, poi sabato il Lecce in casa. E da quel punto in poi arriveranno quattro scontri diretti in sequenza, con Milan, Atalanta, Inter e Roma dopo la sosta di novembre.

Sarà quello il primo vero banco di prova, visto che, senza contare il Bologna che ha avuto una partenza difficile, l'unico big match per gli azzurri è stato quello contro la Juventus, tra l'altro l'unica partita senza vittorie, oltre il ko col Verona, di questa stagione. L'obiettivo è di fare sei punti e prepararsi agli scontri diretti col bottino massimo di punti. Ma Conte potrà avvalersi anche del grande apporto dei tifosi: domenica al Castellani saranno oltre quattromila, con parte della tribuna aperta oltre al settore ospiti. E forse si aprirà un altro spicchio di stadio. In vista del Lecce, invece, mancano pochi biglietti al sold out con largo anticipo.