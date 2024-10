Conte tira fuori un ballottaggio a sorpresa: quello tra Kvaratskhelia e Neres A Empoli dovrebbe partire il georgiano titolare, ma l'allenatore ha definito il brasiliano "pronto"

Sarà giocoforza un Napoli diverso, quello che domani alle 12.30 scenderà in campo al "Castellani" di Empoli per la sfida contro i toscani di Roberto D'Aversa. Certa l'assenza dell'infortunato Lobotka, con Gilmour pronto al debutto in campionato al suo posto. Grande aspettativa per vedere alla prova il centrocampista scozzese, che fino ad ora ha trovato poco spazio pur facendo vedere ottime cose. Altra assenza, questa volta prevista, è quella di Meret tra i pali: al suo posto ancora Caprile. Dovrebbe partire dalla panchina Olivera, rientrato solo ieri dall'Uruguay e stanco dopo il lungo viaggio. Al suo posto pronto Spinazzola. Ma Conte, ieri in conferenza stampa, ha tirato fuori un altro possibile ballottaggio, per certi versi sorprendente: quello tra Kvaratskhelia e Neres in attacco. Tuttavia resta il georgiano favorito.