Conte vuole "riscrivere la storia" a Empoli Tanti dolorosi precedenti, anche in tempi recenti, per gli azzurri contro la squadra toscana

L'allenatore del Napoli Antonio Conte non si fida dell'Empoli: spesso al "Castellani" vita dura per gli azzurri, che fanno i conti con alcuni precedenti complicati. Senza andare troppo indietro nel tempo, la dolorosa doppia sconfitta nella passata stagione, ma anche un amaro precedente con Spalletti in panchina. Non sarà facile e Conte lo sa bene, anche se il tecnico azzurro chiede di riscrivere la storia in modo convincente. Proverà a farlo con un Napoli senza Lobotka, ma col suo sostituto ideale, Billy Gilmour, pronto al debutto da titolare. Chance anche per Spinazzola, che dovrebbe sostituire Olvera, rientrato non al meglio dall'Uruguay. Caprile ancora al posto di Meret. Il modulo sarà ancora il 4-2-3-1, con Politano, McTominay e Kvaratskhelia dietro il riferimento centrale, Lukaku.