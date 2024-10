IL PIZZINO SPOT di Urgo: Buona la seconda Il Napoli ha riportato la perdita per infortunio di due suoi giocatori, nelle Nazionali...

Dalla ennesima e inutile pausa delle nazionali, il Napoli ha riportato la perdita per infortunio di due suoi giocatori, entrambi titolari, anche se solo uno è considerato un vero e proprio must del calcio mondiale, come è stato recentemente ribadito anche da uno come Cesc Fábregas che lo slovacco lo ha visto giocare dal vivo. Le cose sono due: Aurelio De Laurentiis si oppone all'uscita dei suoi calciatori per gli impegni nazionali che sono poco più di tornei rionali buoni a far soldi per i soliti noti oppure si stabiliscono risarcimenti milionari per questi incresciosi eventi. Buona la seconda.