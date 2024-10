Napoli-Lecce, il "Maradona" verso un altro sold out Tutti venduti i biglietti per la sfida di sabato a Fuorigrotta

Chi prova a comprare un biglietto per Napoli-Lecce di sabato al “Maradona” resta con le mani in mano. Ticket introvabili e nessun settore disponibili. Qualche sporadica apparizione di biglietti nelle tribune, poi più nulla da ieri mattina. Sold out “ufficioso”, in attesa che anche la società, come avvenne nella gara con il Monza, dia la comunicazione ufficiale. Intanto va a gonfie vele la vendita dei biglietti per la partita contro l’Atalanta di domenica prossima, ed è partita la prevendita per Milan-Napoli di martedì prossimo.