Tutti al "Maradona" contro il Lecce, ma sarà "invasione" anche a San Siro Grande risposta del pubblico per i prossimi impegni del Napoli, a cominciare da domani

Non si placa la voglia del Napoli dei tifosi partenopei. Ormai si viaggia con sold out a ripetizione allo stadio Maradona. Anche domani pomeriggio contro il Lecce ci sarà il pienone sugli spalti della struttura di Fuorigrotta. Corrono al campo i sostenitori azzurri. Anche martedì Di Lorenzo e compagni non saranno soli nel big match contro il Diavolo. I biglietti messi a disposizione dal club rossonero sono andati praticamente a ruba. I tagliandi sel settore ospiti si sono polverizzati in poco tempo. Un segnale importante per Conte che sa di avere alle spalle un popolo che farà di tutto per sostenerlo. Certo, gli avversari saranno molti di più ma la presenza d’azzurro sarà fondamentale per stimolare ancora di più i calciatori partenopei. È una tappa fondamentale San Siro. Che non va sbagliata. Subito dopo la partita di domani col Lecce, Conte si concentrerà su questo match che sarà studiato nei minimi particolari. Naturalmente non ci sarà spazio al Maradona anche per il match di domenica prossima alle 12,30 contro la Dea. Sarà l’occasione per stare di nuovo tutti assieme in un orario insolito. Che, però, ha già portato bene contro l’Empoli nell’ultima gara di campionato. Tra domani e il match con i bergamaschi si conteranno quasi centomila spettatori. Un esercito di tifosi che “combatteranno” per i propri colori affinché?si possa di nuovo festeggiare.