Napoli, prove di fuga aspettando Inter-Juventus Gli azzurri allungheranno al comando almeno su una delle due rivali. Squadra subito al lavoro

È un Napoli a corto muso quello che si gode il primato solitario in classifica e aspetta lo scontro diretto tra Inter e Juventus di questa sera per capire su chi allungherà in classifica. Una delle due o entrambe se arriverà un pareggio: in ogni caso con il Lecce si è visto il primo tentativo di fuga al comando della classifica. La citazione "allegriana" è d'obbligo per un Napoli che vince ancora 1-0, centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato, e la quinta su cinque in casa. Conte ha sempre centrato i tre punti al "Maradona". Gli azzurri hanno fatto i conti con un Lecce ben chiuso e attento in difesa, facendo fatica un po' a causa di un appannato Lukaku, ma anche per un attacco inedito, con Neres e Ngonge ai lati del belga.

Si è sentita la mancanza dell'incisività di Politano e della fantasia di Kvaratskhelia, ma entrambi saranno titolari nel prossimo turno. E' già quasi vigilia, infatti, perché martedì il Napoli sarà impegnato a San Siro contro il Milan, nel primo e unico turno infrasettimanale della stagione. I rossoneri non hanno giocato questa nona giornata a causa del rinvio della gara di Bologna, ma scontano il turno di riposo con due assenze importanti. Theo Hernandez e Reijenders sconteranno la giornata di squalifica proprio contro i partenopei, dando un relativo vantaggio al Napoli. E già oggi è tempo di tornare al lavoro: allenamento a Castel Volturno per preparare il big match.