Il 4-4 fra Inter e Juventus fa piacere al Napoli: gli azzurri ora in fuga Alla vigilia della gara con il Milan Conte può tentare il primo vero allungo in classifica

Otto gol per un pari spettacolare, una partita degna delle migliori di Premier e Liga. Inter e Juve rendono orgogliosa la serie A con un risultato d’altri tempi, ma a godere è soprattutto il Napoli che si invola in fuga con +4 e +5 sulle scintillanti protagonisti del derby d’Italia. Nel post-partita di Inter-Juventus Thiago Motta ha parlato della corsa al titolo dalla quale però l’allenatore si è chiamato fuori, suscitando così la risposta di Ciro Ferrara. "Juve da scudetto? No, l’Inter la favorita per lo scudetto insieme al Napoli"