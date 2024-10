Napoli, la Juventus si allontana: ma l'Inter resiste e l'Atalanta avanza Gli azzurri si preparano allo scontro diretto contro i bergamaschi, domenica al "Maradona"

Il Napoli di Antonio Conte resta ancorato al primo posto in classifica: rimane in scia l'Inter, dopo la vittoria di ieri contro l'Empoli, e che tra una giornata affronterà proprio gli azzurri a San Siro. Si ferma ancora, invece, la Juventus, che perde terreno dopo il 2-2 contro il Parma. Ora gli azzurri hanno ben 7 punti di vantaggio sui bianconeri, con l'Inter che resta a -4. Ma occhio all'Atalanta, che avanza al terzo posto dopo il successo contro il Monza, e si prepara a sfidare il Napoli domenica mattina al "Maradona". Altra prova difficile degli azzurri, contro la squadra di Gasperini che sta vivendo un ottimo momento.

Tuttavia la classifica sorride: al di là dei distacchi, che dopo 10 giornate contano poco, oggi solo l'Inter e forse proprio l'Atalanta rappresentano le insidie più concrete per la corsa al vertice. Toccherà ora al Napoli dimostare di avere la forza di vincere un altro scontro diretto. Intanto l'allenatore, che ha concesso un giorno di riposo nonostante si giochi tra tre giorni, ha fissato gli allenamenti alle 12.30 per abituare la squadra all'orario della prossima partita. Questione soprattutto atletica, con l'abitudine del fisico a gestire le energie dell'orario inconsueto. Molto probabilmente Conte dovrà rinunciare ancora a Lobotka: non dovrebbe partire dal primo minuto, ma forse può iniziare dalla panchina per poi provare il recupero da titolare proprio a San Siro contro l'Inter.