Ultimi ritocchi di formazione, ma le scelte per l'Atalanta sono già fatte L'allenatore del Napoli Antonio Conte parlerà oggi in conferenza stampa a Castel Volturno

Il Napoli di Antonio Conte guarda tutti dall'alto e si prepara al big match di domenica al "Maradona" contro l'Atalanta. Il secondo dei tre scontri diretti consecutivi, che si completeranno il 10 novembre in casa dell'Inter, con il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania. La partita di domenica sarà l'occasione per allungare sulla squadra di Gasperini, attualmente al terzo posto assieme a Lazio e Fiorentina. Ma è l'Inter l'inseguitrice più vicina, con un distacco di quattro punti. Il Napoli, anche in caso di risultato negativo, arriverebbe comunque allo scontro diretto davanti ai nerazzurri di Inzaghi, un fattore psicologico che può essere determinante.

Ne parlerà oggi in conferenza stampa Antonio Conte, in attesa di capire se Lobotka tornerà tra i convocati o meno, la formazione del Napoli per domenica è già fatta come svelato dal Corriere dello Sport: Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Olivera dal lato opposto, Rrahmani accanto a Buongiorno al centro. A centrocampo riecco Anguissa, un gigante a Milano al pari di McTominay, prezioso pendolo tra mediana e attacco. Dalla gara con la Juve, la prima da titolare, Conte non ha mai rinunciato a lui. Così come sarà impossibile privarsi di Lukaku, autore del gol che ha sbloccato la gara contro il Milan. Con lui ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.