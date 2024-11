IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chiacchiere da bar Cosa c'entra l'ambiente con le scelte tecniche e tattiche operate dalla società e dall'allenatore...

Paolo De Paola ha affermato che "il Napoli si può far male da solo perché non è un ambiente facile". Mi chiedo cosa c'entri l'ambiente con le scelte tecniche e tattiche operate dalla società e dall'allenatore della prima squadra - Antonio Conte, non uno qualsiasi - e che hanno stravolto quello che in tanti anni si era costruito e consolidato, dall'idea strategica del 4-3-3 alla "visione" di inserire elementi giovani e "produttivi", sportivamente nel breve, economicamente nel lungo. Questo è ciò che è molto cambiato e necessita di verifica nei fatti. Il resto sono solo chiacchiere da bar.