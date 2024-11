Operazione primato per il Napoli: Conte vuole conservare il primo posto Questa sera al "Meazza" contro l'Inter lo scontro diretto. Resta il dubbio Lobotka

Al "Meazza" per restare primi. Antonio Conte è convinto di poter tenere testa ai campioni d'Italia dell'Inter nella sfida di questa sera a Milano. Il tecnico azzurro vuole fare bella figura di fronte al suo vecchio pubblico alla guida del Napoli. Nella conferenza stampa dell'anti-vigilia ha assicurato che "Non sarà sventolata la bandiera bianca" nel giocare questo scontro al vertice ma sicuramente l'impegno è molto difficile. Non vanno fatti gli errori visti con l'Atalanta domenica scorsa. La formazione resterà la stessa che ha cominciato con la Dea. Da capire se il recuperato Lobotka partirà titolare o andrà in panchina lasciando il posto a Gilmour.

Lo scozzese è pronto a prendersi le sue responsabilità così come ha fatto nelle partite precedenti. Con lui ci saranno senza dubbio Anguissa e McTominay. Si dovrà alzare il muro per tutelare Rrahmani e Buongiorno che al centro della difesa dovranno marcare Thuram e Lautaro Martinez. Sulle corsie esterne il compito delicato ce l'avrà soprattutto Di Lorenzo perché di fronte avrà il forte Dimarco. Lo aiuterà Politano in fase di non possesso. A sinistra anche Olivera avrà un assiduo impegno su Dumfries. In attacco Lukaku sarà come sempre il punto di riferimento con Kvaratskhelia a supporto.