IL PIZZINO SPOT di Urgo: Premi di consolazione L'Atalanta diretta egregiamente dal più che antipatico Gasperini è veramente forte, ora l'Inter...

Lo Stoccarda, squadra tedesca che aveva strapazzato in lungo e in largo la Juventus a casa sua qualche giorno fa, ha perso più che meritatamente dall'Atalanta, che a sua volta aveva abusato senza ritegno del Napoli domenica scorsa. Le questioni sono due, o tutti si spaventano di fronte a questa corazzata oppure la squadra diretta tanto egregiamente dal più che antipatico Gasperini è veramente forte (come io avevo peraltro detto presentando la partita con gli orobici al Maradona). Non resta che consolarsi di ciò e guardare con fiducia alla trasferta di San Siro contro la "più modesta" Inter.