Furia Conte contro il Var: "Che significa che non può intervenire sul rigore?" L'allenatore del Napoli protesta per il penalty, poi sbagliato, da Calhanoglu

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è furibondo a DAZN dopo l'1-1 contro l'Inter, sentendo l'analisi del rigore dato ai nerazzurri per fallo di Zambo Anguissa su Dumfries, poi sbagliato da Calhanoglu, che ha centrato il palo: "Scusate, ma che significa che il VAR non può intervenire, se c'è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono? Fatemi capire.

Una decisione dell'arbitro può cambiare una partita. Se c'è un errore il VAR deve intervenire, punto e basta! Questa è una cosa che fa veramente incazzare, ma non penso solo me, tutti gli allenatori! Il signor Marelli può dire quello che vuole, ma a logica il VAR deve correggere degli errori o segnalare situazioni non viste dall'arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita! Se l'errore c'è il VAR interviene, punto e basta, ma l'arbitro deve andare a vedere cosa succede! Altrimenti si creano dei retropensieri. Se c'è un errore, il VAR corregge punto e basta. Così fai fare anche una figura di cacca in meno all'arbitro".

Sulla partita: "Avevo detto che non avremmo fatto da sparring partner contro la squadra più forte del campionato, abbiamo accettato i duelli a tutto campo. Sono molto soddisfatto, non era semplice giocare. Sappiamo benissimo che stiamo lavorando tanto, stiamo facendo dei miglioramenti sennò non vieni a San Siro due volte e non perdi come in casa della Juventus. Ci sono dei valori, dal punto di vista qualitativo potevamo fare di più. Lavoriamo tanto, ci sarà un miglioramento".