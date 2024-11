Lukaku sotto osservazione nel "derby" napoletano tra Italia e Belgio Il belga torna in nazionale: Conte lo seguirà con attenzione. Domani la ripresa senza i 13 nazionali

Il Napoli continua a guardare tutti dall'alto, e lo farà almeno fino alla ripresa del campionato, il 24 novembre al "Maradona" contro la Roma. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, fissando per domani la ripresa degli allenamenti. Ancora una volta ci saranno ranghi ridotti, con l'assenza dei 13 nazionali impegnati con le rispettive convocazioni. Per riavere il gruppo al completo, bisognerà attendere almeno una settimana. Lungo l'elenco dei giocatori che saranno impegnati in giro per il mondo tra Nations League, qualificazioni al Mondiale e in Coppa d'Africa. Si tratta di Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori (Italia); Rrahmani (Kosovo); Olivera (Uruguay); Anguissa (Camerun); Lobotka (Slovacchia); Gilmour e McTominay (Scozia); Kvaratskhelia (Georgia); Lukaku (Belgio); Rafa Marin (Spagna Under 21). Giovedì sarà derby in casa Napoli, con la sfida tra l'Italia e il Belgio di Lukaku. L'attaccante ritorna in nazionale dopo aver saltato le ultime due convocazioni, e Conte sarà spettatore interessato per verificare le condizioni della punta, che desta ancora qualche perplessità dal punto di vista realizzativo. Il Napoli ha bisogno dei suoi gol, e l'allenatore azzurro dovrà trovare qualche soluzione alternativa. A San Siro Lukaku non di fatto mai tirato in porta, con l'unica occasione da centravanti finita sui piedi di Simeone proprio allo scadere.