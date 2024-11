IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il "grave errore" La reazione di Conte al rigore per l'Inter è un po' sproporzionata ma giusta

La reazione di Antonio Conte al rigore, peraltro non realizzato, assegnato all'Inter dall'arbitro Mariani è stata, per quanto inaspettata e forse un po' sproporzionata, giusta. Il perché non c'entra niente con la veridicità del fallo (che, a rivederlo, credo ci fosse), ma con il protocollo.

E vi spiego perché. Se il rigore era dubbio ma il VAR non poteva intervenire perché non si trattava di "grave errore" dell'arbitro, come mai era stato muto quando invece l'arbitro il "grave errore" lo aveva commesso non "vedendo" tre rigori solari su Di Lorenzo, Politano e Kvaratskhelia?