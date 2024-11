IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ca nisciun è fesso! Le dichiarazioni del tecnico Conte sugli episodi di Inter-Napoli...

Un'ultima riflessione su quanto accaduto nel dopopartita di Inter-Napoli. Antonio Conte non mi sembra un capopopolo né tantomeno sembra avvezzo alla protesta fine a sé stessa - troppi anni trascorsi con i vincenti per non sapere come si vive in quei paraggi, cosa si tollera e cosa no. E una delle cose che proprio non va giù a chi muove leve e spinge bottoni è che qualcuno smuova le acque. Allora perché il tecnico salentino ha parlato tanto (praticamente solo di quello), con tanto fervore e per di più di un episodio risultato ininfluente? Nascondeva un messaggio ai naviganti: ca nisciun è fesso!