IL PIZZINO SPOT di Urgo: A ciel sereno Anguissa e la sua mancata partecipazione a Namibia-Camerun: colpa del fallo fantasma su Dumfries...

La notizia era stata come un fulmine a ciel sereno: Frank Zambo Anguissa aveva saltato Namibia-Camerun. Nessuna traccia di lui, neanche in panchina, e senza nessuna spiegazione o dichiarazione, semplicemente sparito, volatilizzato. Tifosi azzurri in fibrillazione, anche perché il Napoli non aveva un vero sostituto nel suo organico, a meno che non si vedesse Gilmour come l'uomo per tutte le stagioni (cosa che non è) - e il primo che dice Folorunsho lo fulmino. Per me era stato rapito per fare un calco del piede che aveva colpito Dumfries e vedere se quello di domenica scorsa era rigore.