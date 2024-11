Per Kvaratskhelia "anticipo" di Napoli-Roma nella sfida all'Ucraina di Dovbik Oggi in campo anche gli altri nazionali, Lobotka e Olivera. Domani toccherà di nuovo agli italiani

Ultimo allenamento per il Napoli questa mattina a Castel Volturno, prima dei due giorni di riposo concessi da Conte. L'appuntamento per la ripresa è fissato a martedì, quando ci saranno già i primi nazionali a disposizione. Al momento sono 13 i calciatori impegnati tra Nations League e qualificazioni a Coppa America e Coppa d'Africa. Ieri in campo Rrahmani e i due scozzesi McTominay e Gilmour. Oggi, invece, toccherà a Lobotka, che con la sua Slovacchia sfiderà la Svezia. In campo anche Olivera in Uruguay-Colombia, mentre per Kvaratskhelia ci sarà un anticipo della sfida contro la Roma, visto che la sua Georgia sfiderà l'Ucraina dell'attaccante giallorosso Dovbik.

Domani, invece, toccherà di nuovo all'Italia, nel big match contro la Francia. Conte spera che almeno uno tra Buongiorno e Di Lorenzo, giovedì titolari contro il Belgio, possano tirare il fiato e partire dalla panchina. E a proposito di Belgio, Lukaku potrebbe partire di nuovo titolare nella sfida contro Israele. Un gol sarebbe importante per l'attaccante, alla ricerca di sicurezze in un periodo non particolarmente brillante dal punto di vista dei gol segnati. Alla ripresa, il 24 novembre al "Maradona", arriverà la Roma del nuovo allenatore Claudio Ranieri: un'altra insidia per il Napoli, che di fronte troverà un avversario sicuramente motivato.